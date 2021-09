26-Jähriger aus Auto geschleudert - schwer verletzt

Der junge Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 18.35 Uhr in der Ortschaft Heuweg von der Straße abgekommen. Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass der Autofahrer zuvor "äußerst rücksichtslos überholt" habe. Er dürfte viel zu schnell unterwegs gewesen sein und folglich in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über den Firmenwagen verloren haben. Der Pkw wurde in einen Garten katapultiert, wo er sich mehrfach überschlug. "Dabei wurde die Fahrertür herausgerissen und der offenbar nicht angegurtete 26-Jährige wurde mit solcher Wucht aus dem Fahrzeug geschleudert, dass er mitsamt der Autotür etwa 15 Meter entfernt in einer Hauseinfahrt zu liegen kam", teilte die Polizei Donnerstagfrüh mit.

Der Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Wels gebracht.

Zwei weitere schwere Unfälle

Auch in Munderfing (Bezirk Braunau) ist es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein 44-jähriger Innviertler war mit seinem Pkw ungebremst in einen Stapel aufgeschichteter Baumwipfel geprallt.

In St. Oswald (Bezirk Freistadt) ist in der Nacht ein Alkolenker mit seinem Auto in einem Garten gelandet und danach geflüchtet.