25 Jahre im Dienste Alzheimerkranker

Sie wollte Alzheimerpatienten und ihren Angehörigen Hilfe anbieten. Zehetner begann als Einzelkämpferin, doch mit Hilfe von Edith Span und Stefanie Auer baute sie ihre Initiative zu einer professionellen Organisation auf, die landesweit heute mehr als 70 Mitarbeiterinnen an sieben Standorten (darunter Bad Ischl und Gmunden) hat.

Die Bilanz der vergangenen 25 Jahre kann sich sehen lassen. Mehr als 800 Demenztrainerinnen wurden österreichweit ausgebildet. Dazu kommen 600 Aktivtrainerinnen sowie mehr als 500 ehrenamtlich geschulte Personen. Mehr als 500 Paare haben das Angebot des Alzheimerurlaubs, einer Entlastung ohne Trennung, in Anspruch genommen. In Bad Ischl entstand ein Gedächtnisparcours. Die MAS Alzheimerhilfe wirkte an mehreren Forschungsprojekten mit und machte in Kooperation mit der Donau-Universität Krems mehr als 14.000 Polizisten demenzfit. Zum runden Jubiläum legt die Organisation mit einer stundenweisen Begleitung für Menschen mit Demenz ein neues Angebot vor. Ziel ist es auch in Zukunft, möglichst viele Menschen mit Demenz und deren Angehörigen ein gutes Leben mit Demenz zu ermöglichen.