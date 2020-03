Das Virus ist im Salzkammergut angekommen. Waren vor wenigen Tagen nur drei Einzelfälle bekannt, steigen die Zahlen jetzt auch zwischen Obertraun und Roitham stetig an. Insgesamt gibt es im Bezirk Gmunden derzeit 25 Corona-Fälle (Stand Mittwochmorgen). Die Bürgermeister wurden am Mittwoch von der Sanitätsbehörde erstmals über den aktuellen Stand informiert - auch den ihrer eigenen Gemeinden.So gibt es in der Stadtgemeinde Gmunden derzeit sieben Fälle.