2,48 Promille: Alkolenker streifte Gegenverkehr

Gegen 21.30 Uhr war der 37-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Wagen aus Richtung Eberstalzell kommend nach Vorchdorf unterwegs. In einer Kurve kam der Mann zu nahe an die andere Fahrbahn und streifte das Auto einer 24-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, die in die Gegenrichtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Der 37-Jährige machte sich dann zu Fuß in schwankendem Gang von der Unfallstelle davon. Er wurde wenig später von der Polizei am Fahrbahnrand sitzend gefunden. Ein Alkotest ergab 2,48 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Die 24-Jährige und ihr 26-Jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Gmunden wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.