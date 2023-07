2,46 Promille: Führerscheinlose Alkolenkerin verursachte Unfall mit zwei Verletzten

Die Einsatzkräfte am Unfallort.

Die 32-Jährige war am Sonntagabend im Ortsgebiet von Kirchdorf an der Krems mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw ihres 28-jährigen Beifahrers unterwegs. Während der Fahrt touchierte sie den rechten Randstein und kollidierte in weiterer Folge mit dem Wagen einer entgegenkommenden 19-Jährigen.

Die 32-Jährige und ihr Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Einen Führerschein besaß die Frau nicht, außerdem ergab ein Alkomattest einen Wert von 2,46 Promille.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper