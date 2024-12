2,42 Promille: Alkolenker versteckte sich in Gmunden in Wartehäuschen

Eine Polizeistreife war am Donnerstag gegen 22:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Gmunden unterwegs. Dabei wurden die Beamten auf einen Pkw aufmerksam, der ihnen auf der falschen Fahrspur entgegenkam. Die Polizisten drehten um, worauf der Fahrer des Wagens plötzlich aufs Gas stieg und auf einen naheliegenden Parkplatz fuhr.

Dort sprang der Mann, ein 40-jähriger Rumäne, aus dem Auto und lief davon. Er versteckte sich in einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle, wo ihn die Polizei allerdings schnell finden konnte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem 40-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.