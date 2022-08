24-Jährige stürzte in Gletscherspalte

Die Frau verließ gemeinsam mit ihrem Freund den präparierten Gletscherweg im Bereich der Seethalerhütte und ging ohne Seil und Gletscherausrüstung in Richtung Simonyhütte, berichtete die Polizei am Donnerstagabend. Plötzlich brach eine Schneebrücke am Rand einer Gletscherspalte ein und die Tschechin stürzte in die Tiefe. Am Grund der Spalte befand sich eine weitere, etwa 40 cm breite Spalte, in die sie weiter hineinrutschte. Insgesamt befand sie sich in einer Tiefe von etwa 18 Metern.

Hüttenwirt und Bergführer halfen sofort

Ihr Freund holte sofort den Hüttenwirt der Seethalerhütte zu Hilfe. Dieser setzte einen Alpinnotruf ab und eilte zu Hilfe. Als die Männer die Gletscherspalte wiedergefunden hatten, ließen der Wirt und ein inzwischen ebenfalls zu Hilfe geeilter Bergführer ein Seil hinunter. So konnte die 24-Jährige unverletzt geborgen werden.

Der inzwischen gelandete Notarzthubschrauber wurde somit nicht benötigt, das Paar wurde mit dem Skidoo zum präparierten Gletscherweg zurückgebracht.