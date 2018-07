23-Jähriger entblößte sich in Bad Ischl: Polizei sucht Zeugen

BAD ISCHL. Mindestens vier Frauen soll ein junger Mann aus Bad Ischl in seinem Heimatort belästigt haben, es könnte jedoch weitere Fälle geben.

Der 23-Jährige steht im Verdacht zwischen 28. April und 4. Juli in der Kaiserstadt mehrmals öffentlich seine Genitalien entblößt und an sich herumgespielt zu haben. Laut Polizei sind derzeit vier weibliche Opfer bekannt, die dadurch belästigt wurden.

Die Beamten schließen allerdings nicht aus, dass es in der Vergangenheit noch weitere ähnliche Vorfälle gegeben haben könnte, die noch nicht angezeigt wurden.

Opfer oder Zeugen sollen sich melden

Mögliche Zeugen oder Opfer werden ersucht, sich bei der Polizei Bad Ischl unter der Telefonnummer 059133 – 4103 zu melden.

Erst Anfang der Woche war in Wels ein Fall von öffentlicher geschlechtlicher Handlung bekannt geworden: Hier hatte ein nackter Autofahrer mehrere Frauen belästigt.

In der Woche davor berichtete die Polizei von einem 39-jährigen Innviertler, der seit Monaten immer wieder vor einer Frau in Burgkirchen (Bezirk Braunau am Inn) onaniert haben soll.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema