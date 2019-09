22 Straftaten binnen einer Woche: 67-Jähriger in Bad Ischl festgenommen

Auf das Konto des Mannes gehen 16 Diebstähle (davon ein Versuch), ein Betrug, zwei Urkundenunterdrückungen und drei Entfremdungen unbarer Zahlungsmittel, heißt es von der Polizei-Pressestelle.

Den Großteil seiner Beute, darunter Fahrräder, Handys, Tablets, E-Scooter sowie eine antike Holzfigur und Bargeld, konnten die Beamten sicherstellen. Die Besitzer haben die Gegenstände mittlerweile zurückbekommen, so die Polizei.

All diese Delikte hat der 67-Jährige in nur sieben Tagen verübt, vom 16. bis 22. August. Er soll sich seinen Lebensunterhalt damit finanziert haben. Nun sitzt der Langfinger in der Justizanstalt Wels.

