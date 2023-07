22-jähriger Vöcklabrucker stirbt bei Motorradunfall in Bayern

Ein 19-Jähriger hatte den Biker aus Oberösterreich beim Durchführen verschiedener "Fahrmanöver" gefilmt, wie die bayerische Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Österreicher waren demnach mit einer Motorrad-Gruppe in Berchtesgaden unterwegs.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr auf der Roßfeldstraße, Deutschlands höchstgelegener, mautpflichtiger Panoramastraße. Der 22-Jährige aus Vöcklabruck näherte sich seinem Freund aus Hallein bei Salzburg den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste den 19-Jährigen "in voller Fahrt". Dadurch wurde dieser weggeschleudert und schwer verletzt. Der Freund stand für das Filmen direkt auf der Fahrbahn, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mitteilte. Mehrere Augenzeugen konnten den Beamten den Unfallhergang schildern.

Nach dem Zusammenstoß mit dem 19-Jährigen schlitterte der 22-Jährige mit seiner Maschine über den Asphalt und erfasste zwei Mädchen, 4 und 7 Jahre alt, die mit ihren Eltern auf der Roßfeldstraße unterwegs waren, um sich den Sonnenuntergang anzusehen. Dann krachte er mit seinem Motorrad in das Auto der Familie.

Die Mädchen erlitten schwere Beinverletzungen - Frakturen an den Unterschenkeln - und wurden wie der 19-Jährige per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der Zustand des Halleiners wurde vom Notarzt als sehr kritisch beschrieben, so die Polizei. Der 22-Jährige starb trotz vorgenommener Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehren Berchtesgaden und Oberau waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an Ort und Stelle. Beamte der Polizei Berchtesgaden nahmen die Ermittlungen auf und verständigten die Staatsanwaltschaft, welche einen Gutachter zur Unfallstelle anforderte. Sowohl der Leichnam des Verstorbenen als auch das Motorrad wurden sichergestellt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro.

