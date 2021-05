22-Jähriger raste mit 136 Km/h in 70er-Zone

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gegen 15:35 Uhr auf der Attergau Landesstraße, L540, Richtung Vöcklamarkt unterwegs. In Hipping (Gemeinde Berg im Attergau) wurde er von der Polizei in einer 70er-Zone mit 136 km/h erwischt. Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann bezüglich seiner hohen Geschwindigkeit wenig beeindruckt und uneinsichtig. Er gab an, er habe ein anderes Auto überholt und sei deshalb einfach zu schnell gefahren. Er wird bei der BH Vöcklabruck angezeigt.