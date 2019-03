22-jähriger Alkolenker bei Unfall verletzt

INNERSCHWAND. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker kam am Freitagnachmittag bei einer Probefahrt in Richtung Mondsee von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Ein Alkotest verlief positiv.

Der Alkotest verlief positiv. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der 22-Jährige war gegen 15:45 Uhr mit seinem Pkw im Zuge einer Probefahrt auf der B 151 in Richtung Mondsee unterwegs. Im Gemeindegebiet von Innerschwand am Mondsee kam er in einer leichten Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte in weiterer Folge gegen eine Reihe von Straßenleitpflöcken, und einen am Fahrbahnrand aufgestellten Elektroverteilerkasten.

Nach einer Strecke von etwa 150 Meter fuhr der Pkw wieder auf die Attersee Landesstraße und prallte frontal gegen ein am Mondseeufer angebrachtes Brückengeländer. Der 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Alkotest verlief positiv.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema