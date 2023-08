Knapp 350 Teilnehmer gingen am Dienstag beim 21. Sickinger Rundlauf in Schörfling an den Start. Der Sieg auf dem neun Kilometer langen und selektiven Rundkurs mit Start und Ziel auf dem Marktplatz ging an den Weltklasseläufer Isaac Kosgei (TGW Mehrkampf Union) in 30:44 Minuten, knapp vor Lokalmatador Markus Lemp (LC Sicking) in 30:53 Minuten. Auf dem 3. Platz landete Peter Mayr in 31:10 Minuten (CLR Sauwald Cofain 699), der Führende der Sport Streicher Running Tour.

In der Damenwertung siegte die Favoritin Leyla Reshed (LCAV Jodl Packaging) in 34:46 Minuten, vor Amelie Muss (LCAV Jodl Packaging) in 36:32 Minuten und deren Vereinskollegin Katharina Steiner in 38:40 Minuten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper