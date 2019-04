21 Musikkapellen spielten um jeweils 100 Punkte

LENZING. Timelkamer Marktmusik erspielte bei der Frühjahrskonzertwertung mit 98 Punkten die beste Wertung.

Timelkam unter C. Eckl. Bild: Privat

20 Musikkapellen aus dem Bezirk Vöcklabruck und eine aus Gmunden nahmen an der Frühjahrskonzertwertung teil. Dem Punktemaximum am nächsten kamen Timelkams Musiker, die 98 von 100 Punkten erspielten.

Leistungsstufe B: Marktmusik Frankenburg 92,20 Punkte (Höchstpunkte in B), Atzbach 1865 (92), Rüstorf (91), Bruckmühl (90,00), Trachtenmusik Frankenburg (88,70), Gampern (88,70), Rosenau-Seewalchen (88,50), Wolfsegg (86,50), Nußdorf (84).

Leistungsstufe C: Seewalchen 93,90 (Höchstpunkte in C), Oberhofen (93,70), Eisenbahnerstadtmusik Attnang-Puchheim (92), Hubertusmusik Attnang-Puchheim (90,40), Neukirchen/A. (89,40), Zell/P. (89), Attersee (88,50), Puchkirchen (86,20).

Leistungsstufe D: Timelkam 98,00 (Höchstpunkte in D und Tageshöchstwertung), Werkskapelle Lenzing (95), Oberwang (92,40).

Leistungsstufe E: Stadtmusik Vöcklabruck (90,50). Bemerkenswert war das Auftragswerk "A Little Stress Music" von Tomas Doss, das Lenzing gewidmet ist, dessen Werkskapelle heuer das 100-Jahr-Jubiläum feiert.

