Ein 21-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck ist in der Nacht auf Sonntag in Straßwalchen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Wohnhaus gekracht. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Hauswand durchstoßen. Im Wohnzimmer entstand an rund ein Quadratmeter großes Loch. Der Lenker wurde an den Beinen und am Kopf schwer verletzt, berichtete die Polizei. Straßwalchen.