21-Jähriger bedrohte Familie und 24-Jährigen mit Umbringen

Der 21-jährige russische Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck ging gegen 15:20 Uhr in Lenzing entlang einer Straße und schrie Radfahrer und Fußgänger wahllos an. Gegen 15:40 Uhr läutete er bei einer Familie, mit der er seit längerer Zeit befeindet ist. Die Mutter öffnete die Wohnungstür, worauf der Russe offenbar mit einem Messer in der Hand schrie, dass er jetzt alle umbringen werde. Die 37-jährige kosovarische Staatsangehörige konnte gerade noch die Wohnungstür schließen, bevor er in die Wohnung eindringen konnte. Er schrie, trat und schlug noch gegen die Tür, flüchtete dann jedoch.

Die 37-Jährige brach nach der Drohung zusammen und wurde ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht. Der 21-Jährige traf dann einen weiteren Bekannten, einen 24-Jährigen, über dessen Blick er sich noch kurz beschwerte, bevor er ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Einen weiteren Anrainer, der zufällig vor der Haustür stand, bedrohte er ebenfalls mit dem Tod.

Die hinzugerufene Polizei konnte den 21-Jährigen nach kurzer Fahndung in der elterlichen Wohnung festnehmen. Er wurde im Anschluss in die Justizanstalt Wels gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.