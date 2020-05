21 Hektar großer Wirtschaftspark in Vorchdorf nimmt langsam Gestalt an

Das neue, vom Gemeindeverband INKOBA Salzkammergut Nord entwickelte Betriebsbaugebiet im Vorchdorfer Ortsteil Feldham nimmt Formen an. Auf einer 21,5 Hektar großen Fläche sollen sich in den kommenden Jahren Betriebe ansiedeln. Auf 80 Prozent des Areals wird das Unternehmen Asamer zuvor noch Schotter zehn Meter tief abbauen, sodass die Betriebe landschaftsbildschonend errichtet werden können.

Elf Gemeinden profitieren

Der INKOBA-Verband besteht aus elf Gemeinden im Norden des Bezirks Gmunden. Diese stimmen sich bei der Schaffung von Betriebsbaugebieten ab und teilen die entstehenden Kommunalsteuereinnahmen untereinander auf.

Der Verkauf der Grundstücke begann bereits im Vorjahr. Seit Jahresbeginn wird an der Errichtung der Infrastruktur gearbeitet. Derzeit entsteht die Straßenzufahrt zum Wirtschaftspark samt Linksabbieger auf der Pettenbacher Landesstraße. Für die Straßen- und Leitungsaufschließung müssen knapp 500.000 Euro vom Gemeindeverband aufgebracht werden. Weitere 200.000 Euro kosten die Umrüstung der Stromfreileitung auf etwa zwei Kilometer Erdkabel und der Neubau von zwei Transformatoren. Auch die Versorgung mit Erdgas und Glasfaser wurde sichergestellt. Kanal- und Wasserleitung samt Pumpwerken errichtet die Marktgemeinde Vorchdorf. "Für mich war außerdem von vornherein klar, die Nahwärme Vorchdorf als Wärmeversorger mit ins Boot zu holen", sagt Hans Kronberger (ÖVP), Bürgermeister von Kirchham und Obmann des Gemeindeverbandes INKOBA. Durch den Anschluss an das Nahwärmenetz bleibe mehr Wertschöpfung in der Region, denn betrieben wird das Biomasseheizwerk von einer bäuerlichen Genossenschaft. Für die 1000 Meter lange neue Versorgungsleitung nimmt die Genossenschaft rund 400.000 Euro in die Hand.

"Wir haben schon 43.400 Quadratmeter Betriebsbauflächen mit Bebauungsverpflichtung verkauft", so Obmann Kronberger. Zwei Betriebe werden noch heuer mit der Gebäudeerrichtung beginnen, drei weitere folgen 2021.

Die restlichen 17 Hektar sollen durch Schotterabbau abgesenkt werden. Dafür läuft noch das Genehmigungsverfahren. Kronberger rechnet aber mit einer Bewilligung bis zum Herbst. Erste Interessenten für Grundstücke gibt es bereits.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at