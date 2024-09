2026 schließen die ÖBB ihren letzten Schalter im inneren Salzkammergut

In zwei Jahren kommen ÖBB-Fahrkarten am Bahnhof Bad Ischl nur noch aus dem Fahrkartenautomaten, oder man erwirbt sie mit der ÖBB-App und lädt sie auf das Smartphone. Der alte Schalter dagegen wird geschlossen. Aus Kostengründen, wie es auf OÖN-Nachfrage heißt. Der Schalterverkauf verliere immer mehr an Bedeutung, erklärt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner.