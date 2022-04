2024 ist Baubeginn für das neue Leitspital in Stainach

Nach jahrelangen Diskussionen wird das neue Leitspital am südlichen Ende der Salzkammergut-Bundesstraße nun konkret: In diesem Sommer wird das entsprechende Grundstück in Stainach umgewidmet, 2024 sollen die Bauarbeiten beginnen und 2027 das neue Krankenhaus eröffnet werden. Es ersetzt die drei kleinen Spitäler in Bad Aussee, Schladming und Rottenmann. Das bestehende LKH Bad Aussee soll zumindest ein Gesundheitszentrum bleiben. In welcher Form, weiß man am Fuß des Pötschenpasses allerdings noch nicht.

Für Aufregung sorgte im Ausseerland in der vergangenen Woche die Ankündigung, dass die Chirurgie im LKH Bad Aussee künftig nur noch wochentags in Betrieb sein werde. Die landeseigene Betreibergesellschaft KAGes begründet das mit Personalmangel. "Wir bekamen aber die Zusage, dass Personal angestellt wird, wenn wir welches finden", sagt Franz Steinegger, Bürgermeister von Grundlsee. Steinegger und seine Bürgermeisterkollegen in Altaussee, Bad Aussee und Bad Mitterndorf möchten damit auch erreichen, dass der Standort Bad Aussee auch nach 2027 ein medizinisches Angebot hat. (ebra)