2024 bringt einen Audio-Pilgerweg übers Tote Gebirge

Viele assoziieren mit dem Thema Bergsteigen in erster Linie Höhenmeter, Gehzeiten, Wanderausrüstung, das Verbrennen von Kalorien oder das Abhaken "gemachter" Gipfel. "Berge sind aber kein Sportgerät", sagt Christoph Mayer. Für den in Berlin lebenden Künstler aus St. Georgen an der Gusen sind Berge ein Ort der Kontemplation. Ein Platz, der dazu einlädt, in sich zu gehen und über die großen Fragen nachzudenken.