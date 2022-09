2023 sollen die Railjets nicht mehr in Vöckabruck stehenbleiben

Seit sechs Jahren machen die ÖBB mit ihren Railjet-Garnituren auch in Vöcklabruck Halt. Sie gingen damit auf einen lang gehegten Wunsch ein und machten Zugreisen für die Bevölkerung bequemer. Doch mit dem Fahrplanwechsel im Dezember könnte es damit vorübergehend vorbei sein. Wegen mehrerer großer Baustellen auf der Westbahnstrecke verlieren die Züge Zeit. Und weil der Zugverkehr (international) vertaktet ist, müssen die Railjets diese paar Minuten anderswo hereinholen. Das Problem ließe sich lösen, wenn die Züge in Vöcklabruck einfach nicht mehr stehenblieben.

Die ÖBB reichen den Ball an die Behörde weiter. „Wir haben für das kommende Fahrplanjahr wieder einen Railjet-Halt in Vöcklabruck bestellt“, sagt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner. „Wegen der massiven Bauarbeiten ist die Zuweisung aber noch ungewiss. Es läuft ein Verfahren bei der Schienen-Control-Kommission. Wir hoffen, dass es bis Ende September abgeschlossen ist, und werden dann die Öffentlichkeit informieren.“

Vor Ort ist der Unmut indessen groß. „Sämtliche Stadtbuslinien, die auch die Gemeinden Timelkam und Regau versorgen, sind auf den Zugfahrplan abgestimmt“, sagt Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ). „Dafür geben wir gemeinsam mit dem Land Oberösterreich eine knappe Million Euro im Jahr aus.“ Aber auch Regionalbuslinien und der ‚Kammerer Hansl’ in Richtung Attersee seien auf die Taktungen der Züge abgestimmt.

„Katastrophe für Vöcklabruck“

Aus Sicht von Vöcklabrucks Vizebürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (ÖVP) wäre der Wegfall des Railjet-Halts „eine Katastrophe für Vöcklabruck als Wirtschafts- und Schulstandort“. Der Wegfall des ÖBB-Premiumzuges würde außerdem nicht nur die Bezirkshauptstadt selbst, sondern den zweitwichtigsten Wirtschaftsraum des Bundeslandes treffen.

Stadtrat David Binder, Stadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel, Bürgermeister Peter Schobesberger (Vöcklabruck), Bürgermeister Johann Kirchberger (Timelkam), Stadträtin Elisabeth Kölblinger, Bürgermeister Peter Harringer (Regau) Bild: Stadtgemeinde Vöcklabruck (honorarfrei)

Gestern liefen zwischen den Bürgermeistern der Region die Telefone heiß. Die Spitzen aller Parteien in Vöcklabruck trafen sich am Bahnhof kurzfristig mit den Ortsoberhäuptern Peter Harringer (ÖVP, Regau) und Johann Kirchberger (SPÖ, Timelkam), um das weitere gemeinsame Vorgehen zu besprechen. „Wir werden alle gemeinsam persönlich Unterschriften gegen die Maßnahme sammeln und alle Hebel in Bewegung setzen“, kündigt Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger an.