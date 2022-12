2022: Das Jahr mit dem größten Gletscherschwund

So wie es derzeit aussieht, dürfte 2022 höchstwahrscheinlich das drittwärmste Jahr der Messgeschichte werden – ein Umstand, der auch an den Gletschern des Dachsteinmassivs nicht spurlos vorüberging. So verursachte die Erwärmung am Hallstätter Gletscher den umfangreichsten Massenverlust seit Beginn des oberösterreichischen Messprogramms im Jahr 2006. Allein heuer hat der größte Gletscher der nördlichen Kalkalpen sechs Prozent seines Volumens eingebüßt. Die Ursachen dafür sieht Alexander Ohms, Klimaexperte an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, in ausbleibenden Schneefällen im Frühjahr, einem sehr frühen Start der Eisschmelze und anhaltend hohen Temperaturen im Sommer.

