2000 bequeme Schalensitze für Würfelspiel-Besucher

Mit einem neu gestalteten Zuschauerraum, einer brisanten Eröffnungsfeier, einem digitalen "Spaziergang durch die Geschichte" und einer Erfolgsinszenierung geht das "Frankenburger Würfelspiel" nach dreijähriger Spielpause in die bevorstehende Saison.

2000 dunkelrote Schalensitze wurden angeschafft und ersetzen die harten Holzbänke. Mit dieser Investition wollen die Würfelspieler nicht nur den Sitzkomfort für das Publikum verbessern, sondern auch fit für die Zukunft werden: Abstandsregeln lassen sich mit der neuen Tribüne genauso organisieren wie ein Platzreservierungskonzept. Außerdem wird das riesige Areal mit der flexiblen Bestuhlung auch für andere, kleinere Veranstaltungen besser nutzbar. "Wir denken da bereits an das Jubiläumsjahr 2025, das wir mit einem besonderen Programm würdigen wollen", kündigt Obmann Michael Neudorfer an. Er freut sich auf die Eröffnungsfeier, die dem Thema "Bauer sein – einst und heute" gewidmet ist: Am 29. Juli werden um 19.30 Uhr Ex-EU-Agrarkommissar Franz Fischler und der Schauspieler Fritz Egger auf der Bühne Festansprachen halten. "Damals wie heute mussten bzw. müssen Bauern ihre Höfe aufgeben, weil die harte Arbeit die Existenz nicht sichern kann. Die Umstände haben sich zwar total geändert, das Resultat aber ist ähnlich", so Neudorfer.

Im Anschluss an die Feier gibt’s dann die Premierenvorstellung des "Würfelspiels" – in der viel gelobten Erfolgsinszenierung Hans Gebetsbergers aus dem Jahr 2019, mit den zusätzlichen Spielszenen und den neu geschaffenen Frauenrollen. Karten für diesen Abend gibt’s noch genug.

Mithilfe der Kulturvermittlungs-App "hublz" (kostenlos im App-Store zu bekommen) kann man einen Spaziergang durch die Geschichte absolvieren. Man braucht dazu nur ein Smartphone, begibt sich damit auf den Frankenburger Marktplatz und startet dort einen Rundgang, auf dem einem an neun interaktiv erlebbaren Stationen die Ereignisse und auch die Hauptfiguren aus dem Jahr 1625 begegnen. Gestartet wird das Ganze mit einem Fest am 24. Juli um 10 Uhr.