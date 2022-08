200 Traktor-Oldtimer in Desselbrunn

Nach zweijähriger Zwangspause findet am Sonntag in Desselbrunn wieder ein Oldtimer-Traktor-Treffen statt. Erwartet werden rund 200 Teilnehmer, deren Fahrzeuge allesamt schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel haben. Viele Oldtimer-Freunde nutzen die Veranstaltung für einen Familienausflug, eine Landjugendausfahrt oder eine Mädelspartie. Die gemeinsame Ausfahrt startet in Desselbrunn um 10.30 Uhr.

Das Treffen ist eines der größten in Oberösterreich und besticht durch die Markenvielfalt der Oldtimer. Zu sehen sind legendäre Modelle von Steyr, Porsche, Eicher, MAN, Lanz, Warchalowski, Lindner oder Ursus. Was sie verbindet: Alle kommen ohne elektronischen Schnickschnack aus.