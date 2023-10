200 Personen feierten bei illegaler Rave-Party

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha veranstaltete in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer abgelegenen Lichtung eines Waldstückes im Bezirk Vöcklabruck eine illegale "Rave-Party", bei der etwa 200 Leute vor einer professionell aufgebauten "Soundwall" zu extrem lauter Musik feierten. Dies wurde bei der Polizei angezeigt. Mehrere Polizeistreifen begaben sich zur Örtlichkeit. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und es werden Anzeigen an die BH Vöcklabruck erstattet.

