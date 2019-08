200 Fackeln werden am Grat des Dachsteins leuchten

Feurig schöne Feier zum 50. Geburtstag der Dachstein-Gletscherbahn in Ramsau am Dachstein: Am Samstag, um ca. 20.30 Uhr werden 100 Bergretter aus Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark den Gipfelgrat des Dachsteins in eine Lichterkette verwandeln. Im Bereich vom Torstein über den Mitterspitz bis hinauf zum Gipfel des Hohen Dachsteins werden sie auf 80 verschiedene Positionen klettern und die Bergsilhouette mit insgesamt 200 Fackeln ausleuchten. Zu sehen sein wird die Lichterkette nicht nur vom Ennstal aus. Auch die Menschen im oberösterreichischen und im steirischen Salzkammergut werden zumindest Teile der Lichterkette sehen können – klarer Himmel vorausgesetzt.

Anlass der Aktion ist das 50-jährige Bestandsjubiläum der Dachstein-Gletscherbahn an der Südwand. Der Bau der mehr als 2000 Meter langen Strecke ohne Stützen war damals eine technische Meisterleistung und dauerte drei Jahre. Mit einer Geschwindigkeit von 43 km/h legt die Gletscherbahn 1000 Höhenmeter in sechs Minuten zurück. Der Besucherandrang ist enorm: Im Schnitt gondeln jährlich rund 285.000 Menschen mit der Bahn auf den Berg.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at