20 Meter abgestürzt: Polnischer Wanderer schwer verletzt

Eine fünfköpfige Gruppe aus Polen reiste am vergangenen Sonntag nach Mondsee, um eine Woche Bergtouren im Salzkammergut zu unternehmen. Die Gruppe kam gegen Mittag in Sankt Lorenz an und stieg gegen 13 Uhr in den Drachenwandklettersteig ein. Die fünf Männer im Alter zwischen 31 und 38 Jahren erreichten gegen 16 Uhr den Gipfel der Drachenwand. Nach kurzer Rast stieg die Gruppe gemeinsam über den Hirschsteig Richtung Sankt Lorenz ab.

Ein 34-Jähriger machte dabei das Schlusslicht. Gegen 17:20 Uhr befand sich die Gruppe im Bereich "Hildes Rast" auf 830 m. Kurz danach stolperte der 34-Jährige, kam zu Sturz und ließ einen kurzen Schrei los. Seine Landsmänner hörten den Schrei, drehten sich um und sahen ihren Freund über einen steilen Gras-Schotter-Hang etwa 20 m abstürzen.

Ein Baum knapp unterhalb des Hirschsteiges fing den Wanderer auf und verhinderte einen weiteren Absturz in den Saugraben. Seine Begleiter eilten ihm sofort zu Hilfe und setzten den Notruf ab. Ein einheimischer Wanderer, welcher kurz nach dem Unfall auf die Gruppe aufmerksam wurde, leistete ebenfalls Erste Hilfe und hielt mit dem alarmierten Bergrettungsdienst Kontakt. Mehrere Mitglieder des BRD Mondseeland stiegen über den Hirschsteig zum Verunfallten auf und führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch. Der Pole wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 6" in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Weiterer Einsatz für Bergrettugnsdienst

Ebenfalls am Sonntag verlief ein Zwischenfall mit Urlaubern aus Deutschland glimpflich: Ein 57-Jähriger und eine 46-Jährige unternahmen in Sankt Lorenz gemeinsam eine Tour über den Klettersteig (C/D) auf die Drachenwand. Da eine Aufstiegszeit von zweieinhalb Stunden angegeben war, waren die beiden der Meinung, es reiche um 14:30 Uhr in den Klettersteig einzusteigen. Die Frau kam jedoch nur sehr langsam voran und musste mehrmals eine Pause einlegen.

Nach etwa fünfeinhalb Stunden erreichten die Kletterer gegen 20 Uhr den Gipfel der Drachenwand. Anschließend begaben sich die beiden sofort über den Hirschsteig in den Abstieg. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung kamen die Wanderer immer langsamer voran. Gegen 21:10 Uhr befanden sich die Urlauber zwischen den Punkten "Rache des Drachen" und "Hildes Rast" in einer Höhe von 900 m. Da keiner eine Stirnlampe bei sich hatte und die 46-Jährige in der Dunkelheit nicht mehr weitergehen wollte, alarmierten sie den Bergrettungsdienst. Da sich die Mitglieder des BRD Mondseeland aufgrund des vorangegangenen Einsatzes mit dem verletzten Polen in der Ortsstelle befanden, stiegen diese sofort auf und konnten die Urlauber gegen 23:25 Uhr sicher ins Tal zurückbringen.

