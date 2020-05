20-Jähriger kollidierte beim Überholen mit Pkw - zwei Verletzte

Wie die Polizei am Abend berichtet, wollte der 20-jährige Autolenker auf der B143 nach der Ortschaft Oberleim einen Lkw überholen. Zur gleichen Zeit bog die 29-Jährige mit ihrem Pkw in die Bundesstraße ein, wonach die beiden Autos zusammenstießen. Beim Wagen der Lenkerin wurde dabei der rechte Vorderreifen herausgerissen, erst nach 100 Metern kam der Pkw in einem Straßengraben zum Stehen, so die Polizei.

Der 20-Jährige blieb mit seinem Auto auf der Straße stehen, nachdem er ein Verkehrszeichen touchiert hatte. Die beiden Verletzten wurden nach der Kollision ins Salzkammergut-Klinikum gebracht.

