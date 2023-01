20 Abgebrühte wagten den Sprung ins kalte Wasser

Neujahrsspringen in St. Konrad mit Bürgermeister Schönberger (li.)

Mehr als 200 Neugierige wollten sich das Spektakel am Neujahrstag nicht entgehen lassen. Unter dem Motto "Cold as Ice" hatte die JVP Almtal zum Eisbaden in den Badeteich von St. Konrad geladen. Vom Eis war wegen der milden Temperaturen zwar nichts zu sehen – doch die frostige Wassertemperatur (7,6 Grad Celsius) machte das Ganze dennoch zur Mutprobe.

Den offiziellen Startschuss um 15 Uhr konnten einige Wagemutige nicht mehr abwarten und zeigten schon im Vorfeld ihre Darbietungen. Ob Köpfler, Arschbombe oder ein gemächliches Hineinwaten in den See – alles war erlaubt, alles erntete Applaus.

Höhepunkt war der gemeinsame Sprung ins Wasser, den sich rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht entgehen ließen. Unter ihnen war auch Bürgermeister Herbert Schönberger (ÖVP). Mit Punsch, Bier und Leberkässemmeln führten die Erfrischten sich anschließend wieder Energie zu.

Florian Schönberger, Obmann der JVP St. Konrad, hat schon jetzt eine Wiederholung des Neujahrsspringens von St. Konrad im kommenden Jahr angekündigt.

