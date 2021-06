Nach rund einem Jahr Bauzeit in Goisern Jodschwefelbad und rund dreieinhalb Monaten in Bad Goisern sind beide Bahnhöfe mit einem frischen Erscheinungsbild und moderner Infrastruktur ausgestattet. Der Umbau der zwei Bahnhöfe sei Teil der umfangreichen Attraktivierung der Salzkammergutbahn zwischen Attnang-Puchheim und Stainach-Irdning, sagt ÖBB-Projektleiter Wolfgang Mayr. "Insgesamt werden 27 Bahnhöfe und Haltestellen an der Salzkammergutbahn fit gemacht für zeitgemäße Mobilität."

Auf der insgesamt 108 Kilometer langen Salzkammergutstrecke werden auch neue Stellwerke errichtet und Eisenbahnkreuzungen aufgelassen oder modernisiert, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen. Insgesamt investieren die Projektpartner ÖBB, Land Oberösterreich und Land Steiermark rund 193 Millionen Euro in die Attraktivierung der Strecke. "Die Modernisierung von Bahnhöfen im Rahmen der Infrastruktur-Offensive bringt klare Verbesserungen für die gesamte Region", sagt dazu Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

Barrierefreier Einstieg

An den beiden nun fertigstellten Goiserer Bahnhöfen wurden neue Bahnsteige mit erhöhten Bahnsteigkanten für barrierefreie Einstiegsmöglichkeiten errichtet. Weiters entstanden 75 Pkw-, 20 Fahrrad- und neun Zweiradstellplätze. Von deren Wichtigkeit ist auch Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ) überzeugt: "Für die Gemeinde sind die modernisierten Bahnhöfe Bad Goisern und Goisern Jodschwefelbad ein großer Gewinn. Die zusätzlichen Parkplätze und die neuen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Mopeds bieten sich für viele Goiserinnen und Goiserer zum Umstieg auf die Bahn an."

Während der Umbau des Bahnsteigs inklusive der neuen Wartekoje in Goisern Jodschwefelbad bereits im Herbst 2020 abgeschlossen wurde, wurden im Frühjahr 2021 das neue Stellwerk sowie die Sicherungsanlagen und Außenanlagen fertiggestellt.

Hellere Beleuchtung

Am Bahnhof Bad Goisern wurden in den vergangenen dreieinhalb Monaten neben dem Bahnsteig und den neuen Parkplätzen auch die Gleis- und Oberleitungsanlagen erneuert und der Vorplatz neugestaltet. Beide Bahnhöfe erhielten eine hellere und energieeffizientere Beleuchtungsanlage, die dazu beiträgt, dass Reisende auch in den Morgen- und Abendstunden eine angenehme Atmosphäre vorfinden. Monitore und automatisierte Durchsagen bringen Fahrgastinformationen in Echtzeit.