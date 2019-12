1,9 Promille: Alkolenker überschlug sich mit Pkw

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden war gegen 17:45 Uhr mit seinem Pkw auf der L546 von St. Wolfgang Richtung Bad Ischl unterwegs. In der Ortschaft Au verlor der Lenker wegen zu hohen Tempos in einer scharfen Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und überschlug sich. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Die Rettung brachte den Lenker in ein Krankenhaus. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Die Feuerwehr St. Wolfgang veröffentlichte Bilder von der Unfallstelle auf Facebook: