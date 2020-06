19-Jähriger bei Abstieg am Hirschsteig 15 Meter abgestürzt

Der junge Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck unternahm Samstagfrüh gemeinsam mit einem Freund eine Tour über den Klettersteig auf die Drachenwand. Beim Abstieg wich er am Hirschsteig in einer Seehöhe von etwa 800 Metern aufsteigenden Wanderern aus. Dabei stürzte der 19-Jährige über die Wegabgrenzung etwa 15 Meter in steilem Fels– und Wiesengelände in Richtung Saugraben ab.

Der Bursch blieb kurz über dem darunter querenden Wanderweg liegen, konnte aber selbstständig nicht mehr absteigen. Sein Freund verständigte mit dem Handy die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch eine Mannschaft des Bergrettungsdienstes Mondsee vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 6 aus Salzburg mittels Taubergung gerettet und zum UKH Salzburg geflogen.