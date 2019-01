19-jähriger afghanischer Musterschüler in St. Gilgen von Abschiebung bedroht

ST. GILGEN. Lehrer und Schülerinnen der HLW Wolfgangsee setzen sich für Rohullah Muhammadi ein.

Rohullah Muhammadi wollte in zwei Jahren an der HLW Wolfgangsee die Matura ablegen. Bild: HLW Wolfgangsee

Rohullah Muhammadi war 16 Jahre alt, als er im Herbst 2015 von Afghanistan nach Österreich flüchtete. Auslöser waren Versuche der Taliban, ihn zu rekrutieren. Dass seine Familie dem schiitischen Islam zugehört, machte sein Leben nicht sicherer.

Gleich nach seiner Ankunft in Traiskirchen begann Rohullah, Deutsch zu lernen. Wenige Wochen später wurde er in ein Quartier für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach St. Gilgen verlegt, wo er vormittags eine dislozierte Klasse mit besonderem Augenmerk auf Deutsch besuchte und nachmittags den Pflichtschulabschluss absolvierte. Im September 2016 begann der Afghane seine Schullaufbahn an der HLW-Wolfgangsee. Bereits ein Jahr später wurde er ordentlicher Schüler, weil seine Noten so gut waren. "Am Ende der zweiten Klasse hatte er einen Notenschnitt von 1,87", sagt Hannes Raudaschl, Lehrer an der Schule am Wolfgangsee.

"Vorbild für jüngere Schüler"

Derzeit ist Rohullah in der dritten Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Wolfgangsee. In zwei Jahren möchte er die Matura ablegen und zusätzlich Berufsberechtigungen in Mangelberufen wie Koch und Restaurantfachmann erwerben. "Rohullah ist in jeder Hinsicht ein Musterbeispiel für gelungene Integration", sagt Raudaschl. "Er ist nicht nur ein engagierter Schüler. Er setzt sich auch sehr für die Schulgemeinschaft ein und ist ein Vorbild für viele jüngere Schülerinnen und Schüler. In seiner Klasse ist er sehr beliebt."

Umso größer ist die Enttäuschung der Jugendlichen und Lehrer jetzt: Noch im Oktober wurde Rohullah subsidiärer Schutz in Österreich gewährt. Völlig überraschend wurde ihm dieser Schutzstatus von den Behörden jetzt aberkannt. "Wir hoffen alle, dass der nun angerufene Verwaltungsgerichtshof den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl aufhebt und Rohullahs vorbildliche Integration entsprechend würdigt", so Raudaschl. "Er weiß genau, was er Österreich zu verdanken hat. Er wird es unserem Land mit allem, was er zu leisten imstande ist, zurückgeben – wenn man ihn nur lässt." (ebra)

