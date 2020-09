Der Beruf war ihr zwar in die Wiege gelegt: Belindas Vater Hans-Peter Hüthmayr führt die gleichnamige Fleischhauerei in Scharnstein bereits in vierter Generation. Doch dass seine jüngste Tochter einmal in das Handwerk einsteigt, war alles andere als ausgemacht. "Meine Geschwister gingen andere Berufswege", sagt die 19-Jährige. "Mein Vater hat mich gar nicht gefragt, ob ich übernehmen will, weil er dachte, auch ich würde mir einen anderen Beruf suchen.