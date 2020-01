1886 erste Schreie im Salzkammergut-Klinikum

In der Vöcklabrucker Geburtenstation des Salzkammergut-Klinikums kamen im Vorjahr 1383 Babys zur Welt, in der Bad Ischler Geburtenstation freute man sich über 503 Neugeborene.

In beiden Häusern begleiten hauptsächlich Hebammen die werdenden Mütter durch die Schwangerschaft (sofern der Verlauf es erlaubt). Neben der modernen medizinischen Betreuung wird im Klinikum hoher Wert auf eine intime Atmosphäre während der Geburt gelegt.

Das ärztliche Betreuungsteam steht im Fall einer Risikogeburt oder bei unvorhergesehenen Komplikationen jederzeit zur Verfügung. Bei Kaiserschnitten liegt das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck mit knapp 25 Prozent deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt von gut 30 Prozent.

"Aber auch bei Babys, die nicht vaginal geboren werden, ist der erste Hautkontakt zwischen Mutter und Kind der emotionale Abschluss der Geburt und essenziell für eine frühe Mutter-Kind-Bindung", sagt Primar Johannes Berger, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe in Vöcklabruck.

Das Bad Ischler Krankenhaus darf sich offiziell als "Baby-friendly Hospital" bezeichnen – ein internationales Zertifikat für Krankenhäuser, die sich besonders um die Förderung des Stillens und der frühen Bindung des Neugeborenen zur Mutter bemühen. Auch in Bad Ischl wird darauf geachtet, dass selbst nach Kaiserschnitten rasch ein Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mutter und Kind entsteht, weil diese Phase die Bindung stärkt und dem Kind den Wechsel auf die neue Umgebung erleichtert.

Die am häufigsten gewählten Vornamen waren in Bad Ischl im Vorjahr Lukas, Jakob, Felix sowie Mia, Johanna und Marlene. In Vöcklabruck führen die Namens-Hitliste Maximilian, Elias und Lukas an. Bei den Mädchen sind es Emma, Lea und Valentina.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.