18. Traunsee Woche: In ILCA-Klassen fielen Entscheidungen erst am Schluss

Alles war angerichtet für ein spannendes Finale bei der ILCA-7-Staatsmeisterschaft im Rahmen der 18. Traunsee Woche der Segler. Titelverteidiger Christoph Marsano ging als Führender in den Schlusstag, doch auch Klubkollege Clemens Kübber – beide starten für den Union Yacht Club Neusiedlersee – durfte sich noch gute Chancen auf Rang eins ausrechnen. In der einzigen Wettfahrt am Sonntag behielt Nationalteam-Segler Kübber die Nerven und krönte sich mit einem Wettfahrtsieg zum neuen Staatsmeister.

Zu einem Führungswechsel kam es auch in der letzten Wettfahrt der ILCA-6-Damen. Mit einem sechsten Platz wurde Anna Wimmer neue Staatsmeisterin. Die Athletin vom Segelclub Mattsee überholte damit noch Eva Buttinger, die am Sonntag einen achten Rang erreichte. Bei den Herren ging der Titel an Anton Messeritsch vom Union Yacht Club Wolfgangsee.

Im Segelclub Ebensee endete die internationale österreichische Staatsmeisterschaft mit einem deutschen Doppelsieg. Das Trio vom SC Altmünster (Hermann Deimling, Alexander Hocheneder, Wolfgang Reisinger) landete auf Gesamtrang drei, holte sich aber souverän den österreichischen Staatsmeistertitel.