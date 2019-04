18-Jährige Mountainbikerin verletzte sich bei Sturz

AMPFLWANG. Der Rettungshubschrauber stand am Dienstag nach einem Fahrradunfall im Gemeindegebiet von Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) im Einsatz.

(Symbolbild) Bild: Wolfgang Spitzbart

Eine 18-jährige Mountainbikerin hatte auf einem unbefestigten Waldweg die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers kam die junge Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck auf dem leicht abschüssigen Streckenabschnitt zu Sturz und blieb verletzt liegen.

Ihre Mutter, die hinter ihr unterwegs war, musste den Unfall mitansehen. Sie leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber Martin 3 brachte die Verletzte in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, so die Polizei am Dienstagnachmittag.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema