18 Frauen flüchteten vor Gewalt im eigenen Zuhause

18 Frauenmorde und 20 Mordversuche wurden heuer bereits verübt – und das innerhalb eines guten halben Jahres. Doch Gewalt beginnt schon sehr viel früher, und es ist wichtig, diese wahrzunehmen, um Schlimmeres zu verhindern. "Der gefährlichste Ort für eine Frau ist ihr eigenes Zuhause – jener Ort, an dem sie sich eigentlich wohl und geborgen fühlen sollte", betont Gudrun Steiner, Obfrau des Vereins "Frauenhaus Vöcklabruck", und stellt klar: "Gewalt gegen Frauen kommt in jeder sozialen Schicht und in allen Kulturkreisen vor." Damit rechtzeitig die Notbremse gezogen werden kann, sei es das Um und Auf, sich bewusst zu machen, dass ein Mord nur die Spitze des Eisbergs ist und Gewalt schon sehr viel früher beginnt: bei Abwertung und Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen und Demütigungen, bei Kontrollen über Handys und soziale Kontakte, beim Zwang zu finanzieller Abhängigkeit und sexuellen Handlungen. "Wenn Nachbarn, Angehörige, Kolleginnen hier hinsehen, kann sehr viel Schlimmeres verhindert werden", unterstreicht Steiner die Rolle des Umfeldes.

"Frauenhäuser bieten nicht nur einen sicheren Ort, sondern auch externe Beratung. Unser Telefon 07672/22 722 ist rund um die Uhr erreichbar." Bei Bedarf finden Frauen samt Kinder Aufnahme im Frauenhaus – 18 Frauen und 26 Kinder waren es bis Anfang Juli. Da auch die Kinder schwer an der Familiensituation zu tragen haben, werden sie von Pädagoginnen betreut.