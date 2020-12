17 Schwimmer trotzten der eisigen Kälte im Hallstätter See

Weil das traditionelle Eisschwimmen im Hallstättersee so wie andere Sportveranstaltungen wegen der Coronakrise in diesem Winter nicht stattfinden kann, hat sich Bernhard Höll, Organisator und Obmann des Salzkammergut Schwimmsport-Vereins (SVV), etwas anderes ausgedacht: Er rief Eisschwimmer auf, bis Weihnachten individuell in einem der Salzkammergut-Seen baden zu gehen und die gesammelten Distanzen per Mail einzusenden. Für jeden zurückgelegten Meter spendeten der Kiwanisclub Bad Ischl und Wirtschaftsbetriebe aus der Region Geld für die Nachmittagsbetreuung von Goiserer Schulkindern.

Jetzt zieht Höll Bilanz und ist "überwältigt und glücklich". 17 kälteresistente Schwimmer warfen sich für die Goiserer Kinder in die eisigen Fluten und erschwammen in Summe 7510 Meter und zugleich 1850 Euro, die Höll kurz vor den Weihnachtsfeiertagen übergeben konnte.

Höll bedankt sich bei allen Schwimmern und Unterstützern der herzerwärmenden Aktion.