17-Jährige im Internet als Prostituierte vermittelt: Prozess in Wels

Förderung der Prostitution Minderjähriger, Zuhälterei, grenzüberschreitender Mädchenhandel, Geldwäscherei: Schwerwiegend sind die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft Wels gegen einen 20-Jährigen erhoben hat. Diese Woche am Donnerstag muss sich der Mann im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wels verantworten, ihm drohen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Laut Anklage bot der Beschuldigte seine damals noch nicht volljährige Freundin von 2022 bis 2023 zahlungswilligen Männern als Prostituierte an. Die Vermittlung sei auf einer Online-Plattform erfolgt, auf der jüngere Frauen ältere Männer kennenlernen können.

Bis zu 1500 Euro pro Kunde

Wie es in der Anklageschrift heißt, soll die 17-Jährige zwei bis drei Mal pro Woche an Kunden verkauft worden sein, teilweise sogar mehrmals pro Tag. Von 50 bis 100 verschiedenen Männern ist die Rede, die pro Treffen Beträge von 200 bis 1500 Euro gezahlt haben sollen. Das Opfer habe dem Angeklagten gegenüber bereits nach einem der ersten Treffen gesagt, dass es das nicht wolle. Er soll das Mädchen jedoch zu weiteren Treffen überredet haben. Teilweise habe er das Mädchen auch selbst zu den Treffpunkten gefahren und mit den Freiern kommuniziert. Die 17-Jährige musste laut Anklage das ganze Geld an ihren Peiniger abliefern.

Drogen und teure Autos

In Summe soll der 20-Jährige mit seiner minderjährigen Partnerin Einnahmen von 300.000 Euro erzielt haben. Viel Geld, mit dem sich der junge Mann teure Autos, schöne Urlaubsreisen und Lokalbesuche leistete und seinen Kokainkonsum finanziert haben soll. Deshalb sei auch ein gesondert geführtes Suchtgiftverfahren gegen den Beschuldigten anhängig, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Die Vermittlungen sollen auch erfolgt sein, nachdem die junge Frau im April 2023 18 Jahre alt geworden war. Die Anklage wirft dem Verdächtigen das Delikt der Zuhälterei bis Jänner 2024 vor. Der Fall flog schließlich auf, als das Opfer Anzeige erstattete.

