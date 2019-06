17-Jährige entdeckt eine 250 Jahre alte Komposition von Joseph Haydns Bruder

Es ist eine kleine musikwissenschaftliche Sensation: Bei einer Sichtung des Archivs des Frankenmarkter Kirchenchors entdeckte Magdalena Kainberger (17) im Vorjahr die Noten der "Frankenmarkter Messe" von Michael Haydn (1737–1806).

Der Bruder des bekannten Komponisten Joseph Haydn war Hofkomponist in Salzburg, seine Familie lebte aber in Frankenmarkt. Er wusste vom Brand der Pfarrkirche und hatte von ihrem Wiederaufbau erfahren. Als die Frankenmarkter Pfarrkirche 1769 wiedereröffnet wurde, dürfte er dem Ereignis seine "Messe in C-Dur", wie die Komposition offiziell heißt, gewidmet haben. In sein Werkverzeichnis wurde die "Frankenmarkter Messe" aber nie aufgenommen, weil die Notenblätter verloren gingen. Alles, was man bisher fand, ist eine Abschrift im Stift Lambach, doch die ist unvollständig.

Im Archiv des Chors gefunden

Umso mehr staunten Musikwissenschaftler, als Magdalena Kainberger vor wenigen Monaten bei einer Sichtung des Kirchenchorarchivs die verstaubten Notenblätter zutage brachte. In den vergangenen Monaten haben sich Experten mit der Begutachtung auseinandergesetzt und die Echtheit bestätigt. Das gesamte Material ist bereits digitalisiert und somit für die Nachwelt gesichert. Magdalena Kainberger besucht derzeit die 7. Klasse des Adalbert-Stifter-Musikgymnasiums in Linz und wird ihren Fund auch in einer Vorwissenschaftlichen Arbeit für die Matura verwerten.

Ihr Vater Michael Kainberger, der seit einem Jahr den Frankenmarkter Kirchenchor leitet, ist natürlich stolz auf seine Tochter. "Der Fund bedeutet uns und vielen in der Pfarre sehr viel", sagt er. "Wir haben es zuerst selbst nicht geglaubt. Wir dachten, es handle sich halt um eine Abschrift, welche wir wieder zum Klingen bringen. Aber die Entdeckung ist schon eine Sensation."

Ein Stück "Gebrauchsmusik"

Was den Chorleiter besonders berührt, ist die Tatsache, dass Michael Haydn vor 250 Jahren für die Frankenmarkter ein Stück "Gebrauchsmusik" schrieb. Eine Messe, die auch auf dem Land jeder Chor singen kann. Zugleich sieht er das Stück geistlicher Musik aber auch demütig: "Die Gestaltung des Gottesdienstes steht trotz allem im Vordergrund", sagt er. "Wir werden jetzt nicht von Verlag zu Verlag gehen und die Komposition anbieten."

Am Pfingstsonntag um 19 Uhr gelangt die "Frankenmarkter Messe" nach 250 Jahren in der Pfarrkirche Frankenmarkt im Rahmen eines Festgottesdienstes zur Wiederaufführung. Beteiligt sind die Chorgemeinschaft Frankenmarkt und der Kammerchor Gmunden unter der Gesamtleitung von Michael Kainberger.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at