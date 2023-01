1671 Kinder kamen im Vorjahr im Salzkammergut-Klinikum zur Welt

In der Geburtenstation am Standort Vöcklabruck erblickten im Vorjahr 1183 Babys das Licht dieser Welt, darunter zwölf Zwillingspärchen. Am Standort Bad Ischl wurde 488 Mal die Nabelschnur durchtrennt, hier gab es drei Zwillingsgeburten. An beiden Standorten war der Juli der stärkste Entbindungsmonat mit insgesamt 177 Geburten.

Was die Namensgebung betrifft, führen in Vöcklabruck Jonas, David und Felix die Hitliste bei den Buben an. Bei den Mädchen waren die Namen Emma, Laura und Lena am beliebtesten. In Bad Ischl entschieden sich die Eltern am öftesten für Valerie, Leonie sowie Lukas, Jakob und Maximilian.

"Das Bedürfnis nach Intimität und einer sehr persönlichen Betreuung vor, während und nach der Geburt ist in den letzten Jahren gestiegen", sagt Primar Johannes Berger, Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Vöcklabruck. "Die 29 Hebammen in Vöcklabruck unterstützen die entbindenden Frauen einfühlsam und kompetent durch alle Phasen der Geburt. Die werdenden Mütter sollen dabei das Ereignis der Geburt weitestgehend selbstbestimmt erleben können."

Die Mediziner und das Pflegepersonal legen großen Wert auf eine frühe enge Bindung zwischen Mutter und Kind. "Der erste Hautkontakt gleich nach der Geburt ist extrem wichtig und festigt die Beziehung", sagt Primar Wolfgang Baschata, Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Bad Ischl. "Deshalb sind wir stolz darauf, dass wir in Bad Ischl als eine von wenigen Abteilungen in Österreich sogar bei einem Kaiserschnitt das Sectio Bonding anbieten können. Das bedeutet, dass der Säugling auch nach der operativen Entbindung der Mutter auf die Brust zum Kuscheln gelegt wird."

