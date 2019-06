16-jährige Mopedlenkerin von Lkw erfasst

Zu dem Unfall kam es gegen 13 Uhr in der Ortschaft Deutenham: Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck, die von der Desselbrunner Landesstraße nach links abbiegen wollte, wurde von dem direkt hinter ihr fahrenden Kleinlaster erfasst und zu Boden geschleudert. Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht, teilte die Pressestelle der Polizei am Abend mit.

Der Klein-Lkw kam in einem Feld zum Stillstand. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten durch.

Die Desselbrunner Straße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

