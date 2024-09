16 besondere Jubiläen und ein Gelübde auf Lebenszeit

Die Professfeier der Franziskanerinnen in Vöcklabruck

1922 reisten zwölf Vöcklabrucker Schwestern in die USA. Mehr als hundert Jahre später gibt es in der Kleinstadt Savannah im Bundesstaat Missouri noch immer die "Sisters of St. Francis". Dort lebte bis zum Dezember 2022 auch Winfred Kilatya. Sie kommt ursprünglich aus Kenia, zog schließlich nach Vöcklabruck und legte dort vergangenes Wochenende ihr Gelübde auf Lebenszeit ab.

Und das nicht allein: "Einige meiner Freunde aus den USA sind heute hier, das freut mich besonders", sagte Kilatya kurz vor der Zeremonie. Weil auch einige Novizinnen aus Afrika die Reise nach Oberösterreich angetreten hatten, waren bei der heurigen Professfeier der Franziskanerinnen von Vöcklabruck afrikanische Klänge zu hören.

Severin Lederhilger, Generalvikar der Diözese Linz, ermutigte die Gäste in der bis auf den letzten Platz besetzten Kapelle, "nicht bloß Handyfotos von der heutigen Feier" zu machen, sondern "uns selbst auf eigene Weise als Christen zu engagieren, unsere Talente nicht zu unterschätzen, vergraben oder verkommen zu lassen, sondern sie aufs Beste zu nützen". Gleich 16 Schwestern feierten bei der Professfeier eine langjährige Ordenszugehörigkeit. Bei Barnaba Hartl sind es bereits 70 Jahre: "Ich bereue keinen einzigen Tag, seit ich im Kloster bin und da sein durfte für die Menschen, die krank waren, hungerten, mich einfach gebraucht haben", sagte die 91-Jährige.

Fridolina Hötzinger, langjährige Köchin im Mutterhaus, feierte ihr 65-jähriges Jubiläum, bei Gabriela Sturmbauer, die lange als Kindergartenpädagogin gearbeitet hat, sind es mittlerweile 60 Jahre. "Es war einfach schön zu sehen, was man hier aufbauen kann, welche Grundsteine man legen kann bei den jungen Menschen", sagte sie. Die Feier schloss mit einem großen Festessen im Garten – eingeladen waren auch die Familien und viele Freunde der Schwestern. (geg)

Gabriel Egger

