155 neue Parkplätze für Fahrgäste der Traunseetram

Die Landesregierung investiert seit 2022 kräftig in den Ausbau der Park & Ride-Anlagen entlang der Traunseetram-Bahnlinie. Zwischen Gmunden und Vorchdorf entstehen insgesamt 155 Parkplätze für Autos und 200 Fahrrad-Stellplätze. An den Haltestellen Gmunden Engelhof und Kirchham Sportplatz wurden die Anlagen bereits eröffnet. Zusätzlich wurden B&R-Anlagen am Bahnhof Gschwandt Schule und Schloss Eggenberg realisiert. Noch in diesem Herbst wird die P&R-Anlage an der Haltestelle Gschwandt Rabesberg fertiggestellt. Dort wird auch die Ausweiche modernisiert. Menschen, die mit E- Autos unterwegs sind, finden in Engelhof und Kirchham je vier E-Ladestationen und können so ihr Fahrzeug aufladen, während sie mit der Bahn nach Gmunden reisen. Finanziert werden die Investitionen je zur Hälfte von Land und Bund.

„Durch den Ausbau der Infrastruktur werden Möglichkeiten geschaffen, um die Fahrgäste bequem, pünktlich, umweltschonend und sicher an ihr Ziel zu bringen“, sagt Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). „Darüber hinaus wird die Parkplatzsituation in den Innenstädten wie in Gmunden spürbar verbessert.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.