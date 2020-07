15.000 Bücher laden ein zum Schmökern

Der Flohmarkt wird am ersten Ferienwochenende am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr abgehalten.

Rund 15.000 Bücher in 28 Genres laden ein zum Stöbern und Schmökern. Bei jedem Wetter kann man in den Räumen der Schule etwa 500 Kisten nach Lieblingsstücken durchforsten. Der Erlös des Buchverkaufs kommt den Kindern der Lernwelt zugute. Natürlich gelten heuer die Bestimmungen der Covid-19-Prävention.

Die Lernwelt Rubenshof ist als freie Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht ein Mosaikstein in der Bildungslandschaft. Am pädagogischen Konzept von Pikler/Montessori/Wild orientiert, gibt es Angebote für alle Altersgruppen. Infos unter www.rubenshof.at

