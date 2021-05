150 Anzeigen nach Tuning-Treffen in Vöcklabruck

Durchdrehende Reifen, massive Lärm- und Rauchentwicklung: 300 bis 500 Autofreaks mit rund 100 Boliden sind in der Nacht von 23. auf 24. Mai auf einem Parkplatz in Vöcklabruck zusammengekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die PS-starken Autos beschleunigten massiv, außerdem wurden sogenannte "Burn Outs" gefahren. Dadurch wurde der Fahrbahnbelag so stark beschädigt, dass der betroffene Abschnitt neu asphaltiert werden muss. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

19 Autobesitzer ausgeforscht

Die Polizei Vöcklabruck hat durch umfangreiche Erhebungen binnen einer Woche 19 Autobesitzer ausgeforscht, die für den entstandenen Schaden verantwortlich sind. Gegen die Lenker – vier von ihnen haben nicht einmal einen gültigen Führerschein – werden insgesamt 150 Verwaltungsstrafanzeigen erstattet.

Zudem wird geprüft, ob der Tatbestand der schweren Sachbeschädigung erfüllt ist. Sollte dies der Fall sein, werden sämtliche Lenker ebenfalls der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Polizei.

Zahlreiche Anzeigen am Wochenende

Tempo-Sünder und Auto-Fanatiker beschäftigen dieser Tage die Polizei in vielen Teilen Oberösterreichs. Wie berichtet wurde bei Marchtrenk am Wochenende ein junger Mann gestoppt, der mit fast 160 km/h über die B1 gefahren war.

Auch bei Schwerpunktkontrollen im Osten von Wels gingen der Polizei mehrere Raser ins Netz, kaum einer zeigte sich einsichtig. Im Salzkammergut haben sich mehrere junge Oberösterreicher ein illegales Rennen geliefert. Sie werden ebenfalls angezeigt.