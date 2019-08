15 fixe Radarkästen in drei Städten: Weniger Toleranz, aber mehr Vernunft

Mit 90 km/h in der 30er-Zone gerast: Mit solch einer Abartigkeit eines Autolenkers hatte es die Vöcklabrucker Polizei zu tun. Dank Radar- und Lasertechnik konnte der offensichtlich bar seiner Sinne herumflitzende Verkehrsteilnehmer ausgeforscht werden. Sechs fixe Radarkästen und ein mobiles, in einem Pkw verbautes Lasermessgerät stehen in der Verantwortung der Stadtgemeinde Vöcklabruck. Insgesamt wurden laut Statistik im Vorjahr rund 590.000 Euro an Bußgeldern eingenommen – Schnellfahren und Falschparken inkludiert.

Nach der zu Jahresbeginn landesweit vorgenommenen Reduzierung der Toleranzgrenzen wurden naturgemäß mehr Tempolimit-Ignoranten ertappt, doch mittlerweile würden sich laut Stadtpolizeichef Gerald Klement bis zu 98 Prozent der Kfz-Lenker an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten: „Die Leute haben sich an die neuen Richtlinien gewöhnt.“ Mehr Vernunft? „Ja, es ist besser geworden.“

In Bad Ischl stehen zwei fixe, kreativ gestaltete und somit nicht sofort als solche erkennbare Radarboxen. Und zwar in der Grazer Straße (Tempolimit 30 km/h), wo sich unter anderem Schulen und das Salzkammergut-Klinikum befinden, sowie in der Salzburger Straße (50 km/h). Auch in der Kaiserstadt gibt es ein mobiles Messfahrzeug. Bürgermeister Hannes Heide spricht von rund einer Million Euro Einnahmen für die Stadt, bestehend aus den Radarstrafen sowie den Bußgeldern aus dem ruhenden Verkehr (Parkstrafen).

In Gmunden stehen sieben fixe Kästen neben dem mobilen Pkw als Tempoüberwachungsgeräte zur Verfügung, allesamt mit Lasertechnik ausgestattet. Dazu kommt ein kürzlich angeschafftes spezielles mobiles Gerät. Stadtpolizeichef Dietmar Pühringer: „Dort, wo wir Probleme mit Schnellfahrern hatten, haben wir das in den Griff bekommen. Ausreißer sind natürlich immer da.“ In der Traunseestadt wurden im vergangenen Jahr laut Stadtamt etwas mehr als 1,1 Millionen Euro an Strafgeld kassiert.

Die von den Verkehrssündern – egal ob Schnellfahrer, Falschparker oder Alkolenker – eingenommenen Summen sind zur Gänze zweckgebunden und fließen sowohl in den öffentlichen Verkehr als auch in den Straßenbau.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at