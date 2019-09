140 km/h: Rasender Führerscheinneuling hat Tempo "nicht bemerkt"

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B 158 in der Nacht in Bad Ischl fiel den Polizisten der junge Raser auf. Dem 17-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung, der den Führerschein noch nicht einmal einen Monat besessen hatte, wurde der Schein an Ort und Stelle abgenommen. Als Rechtfertigung gab der 17-Jährige an, die hohe Geschwindigkeit gar nicht bemerkt zu haben.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.