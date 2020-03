14 Tage Betriebsurlaub bei Wimberger-Gruppe

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Betroffen sind alle Firmen der Wimberger-Gruppe, darunter auch der Standort in Schörfling am Attersee. „Der Schutz unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und Interessenten sowie unserer Lieferanten hat jetzt oberste Priorität““, begründet Christian Wimberger den Entschluss. „Mit dieser Entscheidung leisten wir den gesetzlichen Anordnungen der Bundesregierung Folge und leisten unseren Beitrag, um das Coronavirus so schnell wie möglich einzudämmen.“